Nazione: “Il CEO del club, Mark Stephan, è a Firenze. Ma serve un uomo di calcio”

La Nazione sottolinea la confusione presente nella Fiorentina
La Nazione introduce una "nuova" figura nella società viola. Un personaggio con il compito di far sentire la vicinanza di Rocco Commisso: Mark Stephan, Ceo del club. Basterà?

La crisi della Fiorentina non è solo di campo, ma soprattutto di vertice. Dentro la società regna la confusione: ruoli sovrapposti, nervi scoperti e una catena di comando che sembra essersi allentata. Commisso continua a seguire tutto da lontano, in costante contatto con i dirigenti, ma senza mettere piede a Firenze dallo scorso aprile. Gli impegni di lavoro e i problemi di salute lo hanno costretto a gestire la crisi a distanza. In sua assenza, il dg Ferrari ha provato a mantenere la rotta ma la pressione lo ha travolto: durante la sfida col Bologna ha perso la calma di fronte ai tifosi, salvo poi riconoscere l'errore e fare autocritica. Nel frattempo, Pradè è diventato il bersaglio della contestazione: il ds ha già ventilato per due volte l'idea di dimettersi, tra la scorsa estate e ottobre. Ecco che dunque, a tentare di riportare ordine, è ora Mark Stephan, Ceo del club e uomo di fiducia di Commisso inviato dagli Usa a monitorare una situazione sempre più ingarbugliata. Ma a Firenze cresce la richiesta di una figura di campo, un uomo «di pallone» capace di fare da ponte con l'allenatore e l'area tecnica. Per ora, però, la linea societaria non cambia.

