CorFio: “Prima telefonata Petrachi-Goretti. Ma attenzione alla soluzione interna”

La situazione del DS in casa viola

Redazione VN 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 08:42)

La crisi della Fiorentina non riguarda solo la panchina, ma anche la dirigenza. Dopo le dimissioni di Daniele Pradè, il club si trova con un vuoto decisionale da colmare rapidamente per non rallentare le prossime mosse di mercato e di riorganizzazione interna. Mentre si lavora per risolvere la questione legata a Stefano Pioli, la società è impegnata anche nella ricerca di un nuovo direttore sportivo che possa inserirsi subito, accettando un incarico a stagione in corso e collaborando con l’allenatore ormai prossimo alla nomina.

Tra i candidati più considerati spicca Gianluca Petrachi, già contattato dal direttore tecnico Roberto Goretti, suo ex compagno di squadra al Perugia. Petrachi vanta una lunga esperienza, maturata soprattutto al Torino, dove conquistò una promozione in Serie A e due qualificazioni all’Europa League. In seguito, alla Roma, si mise in luce con buone operazioni di mercato (come Smalling, Spinazzola e Mancini), ma la sua avventura si concluse bruscamente con un licenziamento e una causa vinta contro il club. La successiva parentesi alla Salernitana fu invece deludente, terminando con l’esonero e la retrocessione in Serie C. Per lui, l’occasione viola rappresenterebbe anche una possibile rivincita personale.

Più difficile, invece, appare la pista che porta a Cristiano Giuntoli, attualmente restio a progetti di breve durata e poco disposto a rinunciare al controllo sulla scelta dell’allenatore. In un contesto così instabile, nelle ultime ore ha ripreso quota anche l’ipotesi di una promozione interna: quella di Roberto Goretti, attuale direttore tecnico, che potrebbe essere elevato al ruolo di direttore sportivo. Una soluzione di continuità che piace a Commisso per la conoscenza dell’ambiente e la possibilità di garantire una transizione più rapida e ordinata in un momento di forte incertezza. Lo scrive il Corriere Fiorentino.