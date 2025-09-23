CorFio: “Pioli lancia l’allarme, i numeri confermano: la Fiorentina non ha qualità”

Il Corriere Fiorentino analizza i numeri negativi di questa Fiorentina

Dopo la sconfitta contro il Como, Stefano Pioli ha sottolineato uno dei problemi più gravi della sua Fiorentina: la gestione del possesso palla. Secondo il tecnico, migliorare questo aspetto significherebbe trasformare le partite in occasioni di controllo e dominio, anziché in inseguimenti continui. I numeri confermano le difficoltà: i viola sono solo dodicesimi in Serie A per precisione dei passaggi (79,5%) e non brillano in nessuna distanza, risultando tra il 14° e il 15° posto nelle varie categorie di distribuzione.

Il confronto diretto con il Como ha evidenziato il divario. La Fiorentina ha fatto registrare appena il 63,5% di precisione nei passaggi nella metà campo offensiva e il 54,5% nella trequarti, dati peggiori della stagione e nettamente inferiori a quelli degli avversari. Il Como ha costruito più gioco, più precisione e maggiore pericolosità, chiudendo la partita con 502 passaggi riusciti contro i 313 dei viola e con un secondo tempo dominato: 5 tiri in porta a zero e 21 tocchi in area contro i 6 di Kean e compagni.

Neppure i 22 palloni recuperati sono bastati a innescare transizioni offensive efficaci, a conferma di un trend preoccupante. La Fiorentina è decima per tiri totali in campionato (47), ma tra le peggiori per tiri nello specchio (9). Anche a livello individuale, pochi giocatori hanno garantito qualità nella metà campo avversaria: solo Fazzini, Pongracic e Gosens hanno superato il 70% di precisione nei passaggi offensivi. Il quadro generale mette in luce una carenza di gestione, precisione e qualità tecnica che Pioli dovrà risolvere rapidamente per ridare struttura e incisività alla sua squadra. Lo scrive il Corriere Fiorentino.