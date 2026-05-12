CorFio: “Ndour e Fagioli più apprezzati, ma a rischiare sono Fazzini e Mandragora”

Fabio Paratici si trova davanti a una delle missioni più difficili nella recente storia della Fiorentina . In passato situazioni complicate erano già state affrontate da Pantaleo Corvino e Daniele Pradè, ma stavolta la ricostruzione appare ancora più complessa. La piazza chiede una rivoluzione totale, mentre il nuovo ds deve fare i conti con una situazione economica delicata: il club arriva infatti da una stagione che ha lasciato un saldo negativo vicino ai 60 milioni di euro tra investimenti estivi e riscatti obbligatori.

Con la salvezza matematica sono diventati definitivi gli acquisti di Giovanni Fabbian e Marco Brescianini, costati complessivamente 27 milioni. Entrambi, però, non hanno convinto pienamente e nelle ultime settimane hanno trovato meno spazio con Paolo Vanoli. A centrocampo la situazione è particolarmente affollata: oltre ai giocatori già presenti, rientreranno dai prestiti Sohm, Richardson, Amatucci e Harder, mentre resta aperta la questione legata a Bianco e agli esuberi come Antonín Barák. Paratici dovrà quindi alleggerire la rosa e cercare di monetizzare il più possibile dalle cessioni.