CorFio: “La Fiorentina ha cambiato offerta per Nicolussi Caviglia. Intesa vicina”

L’idea è semplice: evitare di arrivare a lunedì (ultimo giorno di mercato) per chiudere le ultime operazioni in entrata potendosi quindi dedicare, nelle ultime 24 ore, soprattutto alla questione esuberi. Nella giornata di ieri però la Fiorentina ha mosso passi importanti sia per Victor Lindelof che per Nicolussi Caviglia

Per lo svedese l'operazione è più facile, visto che è uno svincolato e non c'è da trattare con nessun club. Mancano alcuni dettagli, e poi l’ex Manchester United (tempestato di chiamate da De Gea in questi giorni) potrà volare in direzione Firenze. Più complessa invece, la questione legata a Nicolussi Caviglia.

Cambio di rotta

Ieri la Fiorentina ha cambiato la propria offerta, passando da un prestito con diritto a prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di certe condizioni e accontentando quindi le richieste del Venezia. Lo scoglio adesso è rappresentato dalla valutazione anche se pian piano la distanza tra domanda e offerta si sta riducendo e tutto lascia pensare che l’intesa si possa trovare per (circa) 8 milioni complessivi tra prestito e riscatto. Nicolussi Caviglia intanto aspetta, e non vede l’ora che l’affare si concluda. Lo riporta il Corriere Fiorentino