CorFio: “La Fiorentina di Vanoli come quella di Pioli. E con l’AEK peggio del Lecce”

Il Corriere Fiorentino sulla Fiorentina di Vanoli
Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla complicata situazione della Fiorentina di Paolo Vanoli. Oggi la sfida contro l'Atalanta, dove Raffaele Palladino cerca i 3 punti dell'ex:

È bastata una partita per cancellare le speranze ritrovate. La Fiorentina di Vanoli come quella di Pioli, facce diverse della stessa medaglia. Una squadra vuota, senza gioco e senza anima, prigioniera delle proprie paure. Siamo tornati al punto di partenza: qual è il male oscuro che tormenta la Viola in una stagione in cui ha perso quasi la metà delle partite giocate? I cento minuti con l’Aek sono stati — se possibile — persino peggiori rispetto a quelli con il Lecce, che sono costati la panchina al vecchio allenatore. Così ora la classifica piange anche in Europa. Molto peggio quella del campionato. Anche vincendo a Bergamo, la Fiorentina sarebbe in serie B. In un momento così, uno dei più brutti della sua storia ormai centenaria, è difficile trovare un motivo per farsi coraggio. L’intermezzo delle Coppe restituisce un quadro desolante: l’Atalanta con Palladino ha ripreso a volare. La Fiorentina con Vanoli è rimasta in mezzo al guado. La trasferta a Bergamo, per una squadra ancora a zero vittorie in serie A, nasce sotto una cattiva stella. Servirebbe una reazione, emotiva e nervosa. Ma la Fiorentina è pallida e fragile. Fragile dal punto di vista psicologico prima ancora che tecnico-tattico.

