CorFio: “Il Torino vuole acquistare Fortini. Pioli promuove Kouadio?”

Chiuso in fretta il capitolo Gosens per i viola restano sul tavolo le altre questioni aperte, dal rinnovo di Mandragora (ma pure di Kean) alle uscite da gestire, gruppo al quale si è aggiunto di recente Fortini.

Mentre Galloppa ha confermato come Kouadio abbia favorevolmente impressionato Pioli tanto da restare in pianta stabile in prima squadra, tra i difensori, sulla corsia destra il Primavera rientrato dal prestito alla Juve Stabia è finito nel mirino del Torino, che però vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo.