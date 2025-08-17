Viola News
CorFio: “Il Torino vuole acquistare Fortini. Pioli promuove Kouadio?”

Il Corriere Fiorentino su Fortini, ma non solo
Chiuso in fretta il capitolo Gosens per i viola restano sul tavolo le altre questioni aperte, dal rinnovo di Mandragora (ma pure di Kean) alle uscite da gestire, gruppo al quale si è aggiunto di recente Fortini.

Mentre Galloppa ha confermato come Kouadio abbia favorevolmente impressionato Pioli tanto da restare in pianta stabile in prima squadra, tra i difensori, sulla corsia destra il Primavera rientrato dal prestito alla Juve Stabia è finito nel mirino del Torino, che però vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo.

L’indirizzo della Fiorentina è quello di mandare nuovamente in prestito Fortini, ma i colloqui sono appena all’inizio e intanto la Fiorentina cerca un’alternativa a Dodò inizialmente individuata in Zortea del Cagliari. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

