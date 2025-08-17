L’Atalanta ha tentato di riportare Robin Gosens a Bergamo con un’offerta da 12 milioni di euro, ma la Fiorentina ha risposto con un netto rifiuto. L’operazione è stata stoppata prima di diventare concreta, confermando la volontà del club viola di non cedere il tedesco, considerato un elemento imprescindibile della squadra.
Corriere dello Sport
CorSport: “Cessione Gosens? Solo in 2 casi a oggi davvero remoti e improbabili”
La decisione di dire “no” non riguarda solo l’aspetto economico: Gosens, riscattato dall’Union Berlino per 8 milioni, è considerato fondamentale dal punto di vista tecnico e di leadership. Dirigenza e allenatore Stefano Pioli hanno concordato sul fatto di non valutare nemmeno eventuali rilanci, riconoscendo il valore del giocatore come pilastro dello spogliatoio e figura cardine in campo.
Gli scenari futuri prevedono due possibilità, entrambe al momento remote: un’offerta estera irrinunciabile o la volontà dello stesso Gosens di lasciare Firenze, magari per tornare all’Atalanta, club con cui mantiene forti legami. Per ora, tuttavia, il calciatore resta a Firenze, centrale nel progetto viola sia dentro che fuori dal campo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA