Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Gudmundsson, tempo agli sgoccioli. Continua a deludere. E adesso?”

Corriere Fiorentino

CorFio: “Gudmundsson, tempo agli sgoccioli. Continua a deludere. E adesso?”

CorFio: “Gudmundsson, tempo agli sgoccioli. Continua a deludere. E adesso?” - immagine 1
La crisi di Albert Gudmundsson
Redazione VN

Albert Gudmundssonè stato tra i più deludenti nella sconfitta contro l’Udinese: le sue tracce in partita emergono quasi solo dalle statistiche sui passaggi (41 riusciti) e da due soli traversoni, a fronte degli undici tentati da Harrison. Per il resto i numeri raccontano una prestazione quasi invisibile: nessun tiro, pochissimi interventi difensivi e un solo tackle vinto. Al di là della prova opaca dell’intera squadra, a preoccupare sono soprattutto le aspettative ancora una volta deluse dall’islandese.

La Fiorentina, infatti, ha bisogno di più da lui in un momento complicato: Solomon è fermo per un infortunio muscolare e Kean continua a gestire il problema alla tibia, allenandosi ancora a parte in attesa della decisione sul suo impiego contro il Parma. In questo contesto Gudmundsson dovrebbe assumersi maggiori responsabilità offensive, ma il suo rientro dall’infortunio alla caviglia non ha dato i segnali sperati né per incisività né per atteggiamento in campo.

La sua prestazione deludente riapre anche il dibattito sul ruolo: con il ritorno al 3-5-2 ha abbandonato la posizione di esterno sinistro dove, tra dicembre e inizio anno, aveva mostrato segnali positivi con 2 gol e 2 assist in 10 partite. Nonostante le critiche dei tifosi e un rendimento discontinuo da quando è arrivato, Vanoli continuerà a puntare su di lui contro il Parma, sperando che riesca finalmente a sfruttare la sua qualità per aiutare la Fiorentina a uscire dalla zona retrocessione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Leggi anche
Nazione su Kean: “La volontà di Moise, il piano di Vanoli e Piccoli. Cosa succede”
Recupero Kean, la situazione. Ecco quando dovrebbe tornare il bomber viola

© RIPRODUZIONE RISERVATA