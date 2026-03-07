CorFio: “Gudmundsson, tempo agli sgoccioli. Continua a deludere. E adesso?”

La crisi di Albert Gudmundsson

Redazione VN 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 06:44)

Albert Gudmundssonè stato tra i più deludenti nella sconfitta contro l’Udinese: le sue tracce in partita emergono quasi solo dalle statistiche sui passaggi (41 riusciti) e da due soli traversoni, a fronte degli undici tentati da Harrison. Per il resto i numeri raccontano una prestazione quasi invisibile: nessun tiro, pochissimi interventi difensivi e un solo tackle vinto. Al di là della prova opaca dell’intera squadra, a preoccupare sono soprattutto le aspettative ancora una volta deluse dall’islandese.

La Fiorentina, infatti, ha bisogno di più da lui in un momento complicato: Solomon è fermo per un infortunio muscolare e Kean continua a gestire il problema alla tibia, allenandosi ancora a parte in attesa della decisione sul suo impiego contro il Parma. In questo contesto Gudmundsson dovrebbe assumersi maggiori responsabilità offensive, ma il suo rientro dall’infortunio alla caviglia non ha dato i segnali sperati né per incisività né per atteggiamento in campo.

La sua prestazione deludente riapre anche il dibattito sul ruolo: con il ritorno al 3-5-2 ha abbandonato la posizione di esterno sinistro dove, tra dicembre e inizio anno, aveva mostrato segnali positivi con 2 gol e 2 assist in 10 partite. Nonostante le critiche dei tifosi e un rendimento discontinuo da quando è arrivato, Vanoli continuerà a puntare su di lui contro il Parma, sperando che riesca finalmente a sfruttare la sua qualità per aiutare la Fiorentina a uscire dalla zona retrocessione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.