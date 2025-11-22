CorFio: “Giocatori, chi si crede da Champions League si accomodi in panchina”

Di fronte a una Juventus in difficoltà ma pur sempre temibile e a una classifica che mette ansia, la Fiorentina di Vanoli ha bisogno soprattutto di spirito, realismo e carattere. Non contano solo uomini e schemi: servono energia, rabbia e la volontà di ripartire dalle basi, come la precisione nei passaggi, l’attenzione difensiva e la compattezza del gruppo. La Juve rappresenta l’incrocio più duro possibile, ma proprio per questo può trasformarsi in un’opportunità. Chi si sente da Champions League e non ha il coraggio di guardare in faccia la realtà, è pregato di accomodarsi in panchina.