L'entusiasmo è alle stelle. Lo genera il ritorno al campionato dopo la sosta, la prima di Paolo Vanoli da allenatore della Fiorentina al Franchi, ma sopratutto l'odiatissima Juventus. L'avversaria da battere, oggi più di prima. Perché la Viola è ultima in classifica e ora deve rastrellare punti dappertutto.
Gazzetta avvisa la Juventus: “L’entusiasmo della Fiorentina è alle stelle”
Contro ogni avversaria. Non esistono prime, seconde o penultime. Esiste solo una regola: fare punti per salvarsi. E togliersi al più presto dai guai. La coreografia proibita dalla Questura ha scatenato la Fiesole.
I tifosi andranno allo stadio in motorino. Protestando. Ma Vanoli chiede solo la prestazione, il carattere, la voglia matta. Quella che ha cominciato a vedere a Genova prima della sosta e sulla quale ha lavorato da motivatore durante la sosta. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
