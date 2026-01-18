Dopo la scomparsa di Rocco Commisso, il futuro della Fiorentina passa nelle mani della moglie Catherine, figura da sempre centrale nella vita e nelle scelte del patron. Rocco non aveva mai nascosto quanto lei fosse determinante, ribadendo fino a fine 2025 l’intenzione di non vendere il club nonostante le difficoltà sportive, le contestazioni e i problemi di salute. Ora Catherine è chiamata a decidere se proseguire nel solco tracciato dal marito o cambiare strategia, mentre l’arrivo di Fabio Paratici come direttore sportivo amplia gli scenari e i contatti internazionali.
CorFio: “Futuro viola? Deciderà Catherine”. L’ultima confidenza di Rocco Commisso
Negli ultimi mesi la comunicazione del club aveva già messo sempre più in evidenza il ruolo di Catherine, coinvolta direttamente nel seguire la squadra e nei rapporti istituzionali. La Fiorentina aveva preparato un passaggio di testimone graduale, con figure chiave come il direttore generale Alessandro Ferrari e i nuovi assetti dirigenziali pronti a garantire continuità. Catherine, italo-americana come il marito, è stata protagonista di molti progetti strategici: dalla costruzione del Viola Park ai rapporti con il Comune di Firenze per lo stadio Franchi, fino alla gestione diplomatica con le istituzioni e al rapporto diretto con dirigenti, giocatori e settore giovanile. Nel Cda della Fiorentina c'è anche Joseph, uno dei figli della coppia (la figlia Marisa invece è sempre rimasta in disparte dalle cose viola), ma come detto in sella adesso c'è Catherine e «deciderà lei il futuro», come più volte confidava Rocco ai suoi fedelissimi.
Catherine eredita una società finanziariamente solida, senza debiti bancari e con un patrimonio importante come il centro sportivo più grande d’Italia, costruito grazie a investimenti ingenti della famiglia Commisso. Tuttavia il valore del club potrebbe ridimensionarsi a causa dell’incertezza sportiva, della questione stadio e della possibilità di una cessione. Nel breve termine l’obiettivo resta salvare la squadra e affrontare il girone di ritorno, mentre nel medio periodo Catherine dovrà scegliere se continuare la sfida nel calcio italiano, inseguendo il successo sognato dal marito, oppure passare la mano e chiudere l’era Commisso alla guida della Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino. ---> Dopo Melloni, Baretti e Cecchi Gori scompare un altro presidente viola in carica
