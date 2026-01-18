CorFio: “Futuro viola? Deciderà Catherine”. L’ultima confidenza di Rocco Commisso

Il Corriere Fiorentino sul futuro della Fiorentina

Redazione VN 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 07:53)

Dopo la scomparsa di Rocco Commisso, il futuro della Fiorentina passa nelle mani della moglie Catherine, figura da sempre centrale nella vita e nelle scelte del patron. Rocco non aveva mai nascosto quanto lei fosse determinante, ribadendo fino a fine 2025 l’intenzione di non vendere il club nonostante le difficoltà sportive, le contestazioni e i problemi di salute. Ora Catherine è chiamata a decidere se proseguire nel solco tracciato dal marito o cambiare strategia, mentre l’arrivo di Fabio Paratici come direttore sportivo amplia gli scenari e i contatti internazionali.

Negli ultimi mesi la comunicazione del club aveva già messo sempre più in evidenza il ruolo di Catherine, coinvolta direttamente nel seguire la squadra e nei rapporti istituzionali. La Fiorentina aveva preparato un passaggio di testimone graduale, con figure chiave come il direttore generale Alessandro Ferrari e i nuovi assetti dirigenziali pronti a garantire continuità. Catherine, italo-americana come il marito, è stata protagonista di molti progetti strategici: dalla costruzione del Viola Park ai rapporti con il Comune di Firenze per lo stadio Franchi, fino alla gestione diplomatica con le istituzioni e al rapporto diretto con dirigenti, giocatori e settore giovanile. Nel Cda della Fiorentina c'è anche Joseph, uno dei figli della coppia (la figlia Marisa invece è sempre rimasta in disparte dalle cose viola), ma come detto in sella adesso c'è Catherine e «deciderà lei il futuro», come più volte confidava Rocco ai suoi fedelissimi.

Catherine eredita una società finanziariamente solida, senza debiti bancari e con un patrimonio importante come il centro sportivo più grande d’Italia, costruito grazie a investimenti ingenti della famiglia Commisso. Tuttavia il valore del club potrebbe ridimensionarsi a causa dell’incertezza sportiva, della questione stadio e della possibilità di una cessione. Nel breve termine l’obiettivo resta salvare la squadra e affrontare il girone di ritorno, mentre nel medio periodo Catherine dovrà scegliere se continuare la sfida nel calcio italiano, inseguendo il successo sognato dal marito, oppure passare la mano e chiudere l’era Commisso alla guida della Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino. ---> Dopo Melloni, Baretti e Cecchi Gori scompare un altro presidente viola in carica