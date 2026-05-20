CorFio: “Fiorentina, torna il problema in attacco. Segna solo Kean”

Con appena 23 gol segnati in questa striscia di partite, la squadra di Vanoli ha dovuto cercare le reti salvezza per lo più lontano dal proprio attacco : Kean, Piccoli e Gudmundsson hanno contribuito infatti con appena 9 reti sul totale degli ultimi cinque mesi di campionato. Come scrive il Corriere Fiorentino, in questo periodo la punta della Nazionale ha raccolto 4 gol in 10 presenze (uno ogni 158 minuti), un dato ad ogni modo tutt’altro che irrilevante e comunque superiore rispetto a quelli di Piccoli, 3 reti in 17 presenze (una ogni 322 minuti) e Gudmundsson, 2 in 17 (una ogni 601 minuti). Kean non segna in campionato dal 23 febbraio contro il Pisa (con l’infortunio alla tibia che lo tiene lontano dai campi da 45 giorni), mentre il digiuno di Piccoli e Gudmundsson arriva fino al 4-1 di Cremona del 16 marzo scorso.

Sguardo extra

Allargando lo sguardo a tutte le competizioni, e quindi anche alla fase a eliminazione diretta di Coppa Italia e Conference, il bilancio resta magro, con Piccoli a quota 5 e Kean e Gudmundsson fermi a 4. L’emblema di questa carestia è ben evidenziata da quanto emerso nelle ultime 10 sfide di Serie A, dove la Fiorentina ha segnato con il contagocce (10 gol) e si è aggrappata a una singolare cooperativa del gol guidata da Ndour, con 2 reti, seguito a 1 da Gudmundsson, Dodò, Piccoli, Parisi, Fagioli, Gosens, Harrison e Mandragora.