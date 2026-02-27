Il Corriere Fiorentino analizza con forza la prestazione della Fiorentina contro lo Jagiellonia. Qui una parte dell'analisi dopo la gara di ieri sera:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Fiorentina inguardabile. Così l’eliminazione è solo rimandata”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Fiorentina inguardabile. Così l’eliminazione è solo rimandata”
La dura analisi del Corriere Fiorentino
Diciamocelo molto chiaramente. Se è questo lo spirito con cui la Fiorentina si presenterà agli ottavi (oggi il sorteggio, andata il 12, ritorno il 19 marzo contro una tra Strasburgo e Rakow) l’appuntamento con l’eliminazione evitata ieri (quasi) per miracolo non sarà che rimandato. Inguardabile, la Fiorentina. E capace per l’ennesima volta in questa terrificante stagione di esplorare abissi inimmaginabili. E per fortuna che le ultime tre vittorie avevano fatto parlare di svolta. Un’illusione, spazzata via da questa sconfitta che si spera serva (almeno) come avvertimento. Maxi turnover doveva essere, e maxi turnover è stato. Del resto se Vanoli aveva ribaltato la squadra per la sfida d’andata, non poteva che rifarlo ieri. Scelte comprensibili, anche se aleggiava nell’aria il sinistro timore di non affrontare con la giusta concentrazione un match sulla carta gestibile, certo, ma proprio per questo pericoloso. E infatti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA