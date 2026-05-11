CorFio: “Fiorentina da zero, come i gol segnati nelle ultime tre gare”

Doppio zero, anzi triplo. Il numero che mette in copertina il Corriere Fiorentino oggi in edicola richiama al doppio 0-0 al Franchi contro Sassuolo e Genoa intervallato dal 4-0 dell'Olimpico, terza gara senza reti all'attivo. Senza un attaccante di ruolo, di fatto, Vanoli non ha trovato un'alternativa per segnare: bocciato Gudmundsson, Braschi ha solo esordito. Un finale scialbo, come il resto del mediocre campionato che va finendo.

I fasti dei proclami

E dire che all'inizio piovevano speranze, proclami Champions e grandi aspettative, prima che la stagione diventasse un incubo vero e proprio che la salvezza non ha redento. Un cammino fallimentare, anche se dall'America Commisso ha comunque festeggiato. Una scollatura ulteriore. I numeri sono piuttosto impietosi, per fortuna dei viola nel girone di ritorno ha clamorosamente rallentato la concorrenza. Ma da salvare c'è davvero poco.