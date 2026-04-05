CorFio: “Fagioli fulcro della Fiorentina. E come cresce il rimpianto dell’Italia”

Fagioli dominante

Redazione VN 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 08:28)

La vittoria di Verona porta con sé gioia e amarezza per Nicolò Fagioli: decisivo con il gol vittoria, ma anche ammonito per simulazione e quindi squalificato per la sfida contro la Lazio. Il centrocampista è stato uno dei grandi protagonisti della gara insieme a De Gea, autore di numerosi interventi decisivi che hanno tenuto in piedi la Fiorentina nei momenti più difficili.

In una partita grigia e condizionata dalle assenze, Fagioli ha trovato il lampo decisivo a dieci minuti dalla fine, segnando con freddezza e qualità. Il suo gol regala continuità ai viola, che centrano il quarto risultato utile consecutivo e allungano sulla zona retrocessione, rafforzando la propria posizione in classifica e avvicinandosi all’obiettivo salvezza.

Il centrocampista conferma così il suo ottimo momento, diventando un punto di riferimento sia nella costruzione del gioco sia negli inserimenti offensivi. Dopo le buone prestazioni già offerte in stagione, Fagioli raggiunge il suo record personale di gol e rilancia le proprie ambizioni anche in chiave Nazionale, mentre la Fiorentina può guardare con maggiore fiducia sia alla salvezza sia agli impegni europei. Lo scrive il Corriere Fiorentino.