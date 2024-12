CorFio: “Facile come bere un bicchiere d’acqua. La Fiorentina pensa al Bologna”

La Fiorentina ha dominato il Lask in Conference League con un impressionante 7-0, stabilendo un record europeo per la vittoria più larga nella sua storia. In poco più di mezz’ora, i viola hanno chiuso la partita, trasformandola in un’occasione per rilassarsi e divertirsi, dopo settimane difficili segnate dal malore di Edoardo Bove. La doppietta di Sottil, la buona prestazione di Parisi e gli esordi dei giovani Martinelli e Harder sono stati tra i momenti salienti.