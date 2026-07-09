CorFio: “Ecco come cambia il modo di difendere della Fiorentina con Grosso”

L'arrivo di Radu Dragusin offre a Fabio Grosso un difensore fisico, forte nei duelli aerei e adatto al suo sistema di gioco . Il centrale rumeno garantisce solidità e versatilità, caratteristiche che potrebbero consentire alla Fiorentina di adottare soluzioni tattiche simili a quelle viste nel Sassuolo, con un terzino più bloccato e l'altro libero di spingere.

Il suo arrivo aumenta però la concorrenza nel reparto arretrato: Moreno e Valentini sono destinati a partire, mentre resta da definire il futuro di Pongracic e Comuzzo, con quest'ultimo che potrebbe anche essere ceduto o andare in prestito. L'obiettivo della società è consegnare a Grosso una difesa già definita fin dall'inizio del ritiro, evitando le incertezze che hanno caratterizzato la scorsa stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.