L'arrivo di Radu Dragusin offre a Fabio Grosso un difensore fisico, forte nei duelli aerei e adatto al suo sistema di gioco. Il centrale rumeno garantisce solidità e versatilità, caratteristiche che potrebbero consentire alla Fiorentina di adottare soluzioni tattiche simili a quelle viste nel Sassuolo, con un terzino più bloccato e l'altro libero di spingere.
Corriere Fiorentino
CorFio: “Ecco come cambia il modo di difendere della Fiorentina con Grosso”
Dopo i 13 gol subiti di testa nella scorsa Serie A, Dragusin rappresenta una risposta concreta alle difficoltà difensive emerse nella passata stagione. Inoltre, il tecnico viola predilige una fase di non possesso più attendista rispetto al passato, rendendo ancora più importante la presenza di difensori strutturati e affidabili.
Il suo arrivo aumenta però la concorrenza nel reparto arretrato: Moreno e Valentini sono destinati a partire, mentre resta da definire il futuro di Pongracic e Comuzzo, con quest'ultimo che potrebbe anche essere ceduto o andare in prestito. L'obiettivo della società è consegnare a Grosso una difesa già definita fin dall'inizio del ritiro, evitando le incertezze che hanno caratterizzato la scorsa stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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