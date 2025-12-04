CorFio analizza: “Solo 99 contrasti vinti”. E i numeri di Kean sono preoccupanti

L'analisi del Corriere Fiorentino

Redazione VN 4 dicembre 2025 (modifica il 4 dicembre 2025 | 06:41)

La Fiorentina, pur dichiarando di aver compreso la necessità di lottare per la salvezza, risulta tra le squadre che vincono meno contrasti dell’intero campionato: solo 99 contrasti vinti, peggio fanno soltanto Roma (92) e Lazio (96). In testa alla classifica ci sono invece quasi tutte le squadre impegnate nella lotta salvezza: Genoa 148, Verona 141, Como 136, Lecce 127, Udinese 126, Pisa 122, Parma 120. I viola restano quindi in fondo, insieme alle grandi, segno di una difficoltà nell’essere realmente aggressivi e intensi, sia per limiti fisici sia per caratteristiche individuali.

Nei singoli, i numeri confermano il quadro: il migliore in termini assoluti è Mandragora (10 contrasti vinti, 23 persi), ma a livello percentuale fanno meglio Fortini (8 vinti, 66%) e Comuzzo (8 vinti, 61%). Per il resto la situazione è molto negativa: Dzeko e Piccoli non hanno vinto nemmeno un contrasto difensivo, mentre Kean ne ha vinto 1 a fronte di 65 persi, nonostante la sua forza atletica. Una parte di queste difficoltà è dovuta anche al fatto che alcuni giocatori offensivi si ritrovano spesso isolati contro intere difese.

Il deficit nei contrasti si riflette anche nel numero di falli: la Fiorentina è settima con una media di 14 falli a partita, non per pressing aggressivo come Como e Bologna (terze e quarte), ma perché molti interventi arrivano in ritardo. Il più falloso è Pongracic, con 2,3 falli commessi a gara, quarto giocatore più sanzionato del campionato. Pochi contrasti vinti e tanti falli confermano una squadra spesso costretta a rincorrere, ancora in difficoltà nell’adattarsi pienamente alla mentalità richiesta dalla lotta salvezza. Lo analizza il Corriere Fiorentino.