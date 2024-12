CorFio: “Adesso deve intervenire Palladino. In attesa dell’aiuto dal mercato”

La Fiorentina chiude il 2024 con un Natale in zona Champions, ma non nel modo sperato. Nonostante due sconfitte consecutive contro Bologna e Udinese non stravolgano giudizi e ambizioni, rappresentano segnali d’allarme. Con Juventus e Napoli all’orizzonte, la squadra sembra in riserva, in cerca dell’equilibrio perso dopo l’infortunio di Bove.