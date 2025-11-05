Dopo l’esonero di Stefano Pioli, la Fiorentina ha deciso di affidare temporaneamente la squadra a Daniele Galloppa, tecnico della Primavera. Una soluzione d’emergenza, ma anche di equilibrio, maturata dopo il passo indietro sul possibile arrivo di Roberto D’Aversa.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorFio a sorpresa: “Galloppa fino al Genoa? Può rimanere anche di più”
Corriere Fiorentino
CorFio a sorpresa: “Galloppa fino al Genoa? Può rimanere anche di più”
Dopo l’esonero di Stefano Pioli, la Fiorentina ha deciso di affidare temporaneamente la squadra a Daniele Galloppa, tecnico della Primavera
Secondo il Corriere Fiorentino, la decisione è stata presa dal direttore generale Alessandro Ferrari e dal direttore tecnico Roberto Goretti, che avrebbe avuto un ruolo chiave nel bloccare la pista D’Aversa e nel promuovere la scelta della continuità interna. L’obiettivo è evitare nuove tensioni in un momento già complicato.
Galloppa guiderà la squadra nel delicato match contro il Genoa di domenica, ma non è escluso che possa restare anche più a lungo, qualora la prova convincesse società e ambiente. Restano comunque in corsa altri profili per la panchina viola: Vanoli, Palladino, Nesta e Mancini, con la società decisa a non commettere altri errori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA