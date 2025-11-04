Rep: “Pioli, i segnali della rottura. Ma per i tifosi è uno dei minori responsabili”

Pioli sapeva che il rapporto con lo spogliatoio era ai minimi termini

Redazione VN 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 11:56)

Stefano Pioli aveva già capito di essere fuori dalla Fiorentina ormai da qualche giorno e che si aspettava soltanto l’occasione giusta per chiudere il rapporto. Troppi silenzi, troppa distanza con lo spogliatoio e risultati non all’altezza. Già dopo la partita contro l'Inter le sue parole facevano riferimento al presente o al futuro che terminava dopo la partita contro il Lecce.

Pioli sapeva che il rapporto con lo spogliatoio era ai minimi termini e che la scossa all’ambiente, con un esonero, era nell’aria. Domenica, a differenza delle partite precedenti, non ha seguito il riscaldamento in campo, in mezzo ai giocatori. Quasi a prendere le distanze, già prima della partita. Al termine della gara poi ha lasciato il campo a testa bassa, senza accompagnare la squadra davanti alla Curva.

Con Ranieri e compagni il feeling è durato poco: troppe diversità di vedute, troppi principi diversi che non si sono trovati e non c’è solo il discorso tattico. Quando in estate il tecnico parlava di Champions, credeva davvero che il gruppo fosse forte. I tifosi nella contestazione hanno invitato il tecnico alle dimissioni, ma per gli ultras Pioli resterà sempre una persona legata a Firenze e alla Fiorentina e uno dei minori responsabili di questo tragico avvio di stagione. Lo riporta La Repubblica.