È arrivata al capolinea, in modo doloroso e inevitabile, l’avventura di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. Dopo settimane di tensioni e risultati deludenti, il club ha provato fino all’ultimo a trovare un’uscita condivisa, ma l’allenatore non ha mai accettato l’idea di dimettersi. Convinto di poter ancora “essere parte della soluzione”, Pioli ha respinto anche la proposta di buonuscita da 3 milioni netti, pari all’ingaggio di questa stagione.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Pioli e la fine di un rapporto logoro: Commisso ha ordinato l’esonero
news viola
Pioli e la fine di un rapporto logoro: Commisso ha ordinato l’esonero
Su Pioli è intervenuto direttamente Rocco Commisso dagli Stati Uniti con una decisione definitiva: “Procedete all’esonero”
A quel punto, di fronte allo stallo, è intervenuto direttamente Rocco Commisso dagli Stati Uniti con una decisione definitiva: “Procedete all’esonero”. Una scelta arrivata dopo settimane di frizioni interne e di un rapporto ormai logorato con la squadra, testimoniato anche da episodi social come il “like” di Pongracic al post dell’annuncio.Il tecnico lascia così il Viola Park in silenzio, chiudendo una parentesi che avrebbe dovuto rilanciare il progetto Champions ma si è trasformata in un fallimento sportivo e umano. Lo scrive il Corriere Fiorentino
© RIPRODUZIONE RISERVATA