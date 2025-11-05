Pioli e la fine di un rapporto logoro: Commisso ha ordinato l’esonero

È arrivata al capolinea, in modo doloroso e inevitabile, l’avventura di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. Dopo settimane di tensioni e risultati deludenti, il club ha provato fino all’ultimo a trovare un’uscita condivisa, ma l’allenatore non ha mai accettato l’idea di dimettersi. Convinto di poter ancora “essere parte della soluzione”, Pioli ha respinto anche la proposta di buonuscita da 3 milioni netti, pari all’ingaggio di questa stagione.