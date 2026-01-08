Cor.Sport: “Vanoli-Guendouzi, alta tensione. Gud illude la Fiorentina”

Una gara sulle montagne russe, quella tra Lazio e Fiorentina. Come scrive il Corriere dello Sport, un punto che a Sarri serve a poco, mentre Vanoli stacca il Pisa dall'ultimo posto. La Fioretina aveva assaporato i 3 punti, ma Pedro ha riacciuffato i viola. Una gara tesa, come racconta il quotidiano, sul rigore di Gudmundsson c'è stata una quasi rissa tra Guendouzi e Vanoli. Una viola che è andata meglio nella ripresa, con l'ingresso di Solomon, dopo un primo tempo da 0 tiri. Manca un rigore su Gila, nel momento di maggior sofferenza dei viola, che anche grazie a De Gea hanno resistito.