Contro il Crystal Palace in Conference League giovedì sera, Moise Kean dovrebbe partire titolare anche se un quadro più chiaro lo potremmo avere dopo la rifinitura di stamattina e la conferenza stampa di Paolo Vanoli. Sull'attaccante si concentra il Corriere dello Sport che scrive quanto di seguito:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Sport su Kean: “La tibia resta un ostacolo, ma dovrebbe essere titolare”
Corriere dello Sport
Cor. Sport su Kean: “La tibia resta un ostacolo, ma dovrebbe essere titolare”
La tibia continua a dargli fastidio, ma Moise è pronto per giocare dal primo minuto contro il Crystal Palace in Conference League
Mettendo l’ordine necessario e cominciando proprio dal centravanti, ci si aspetta il numero 20 a far bella mostra di sé domani sera a Selhurst Park per guidare la Fiorentina alla conquista della porta del Crystal Palace. E se così non dovesse essere, la ragione sarà solo tecnica, cioè di scelta dell’allenatore sempre magari in duplex con l’attaccante: perché Moise si sta allenando regolarmente, anche se la tibia rimane un ostacolo con cui fare i conti e risolvibile solo con uno stop prolungato che eviti ulteriori traumi, ora impossibile per il susseguirsi delle partite, e perché giocare viceversa giova anche al suo morale per ritemprarsi in viola delle delusioni in azzurro. Quindi titolare Kean, poi siccome vivere alla giornata nella gestione del problema che ormai si trascina da settimane è un’esigenza e non una prerogativa, vediamo se rifinitura e parole di Vanoli lo confermeranno oppure no. Altrimenti spazio a Piccoli, ovvio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA