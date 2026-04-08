Nell'articolo incentrato su De Gea e sul suo passato contro il Crystal Palace, avversario della Fiorentina giovedì sera in Conference League, il Corriere dello Sport scrive brevemente anche del futuro del portiere spagnolo. Ecco quanto si legge:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Sport: “De Gea vorrebbe continuare a Firenze almeno un altro anno”
Corriere dello Sport
Cor. Sport: “De Gea vorrebbe continuare a Firenze almeno un altro anno”
A maggio scorso ha rinnovato il contratto fino al 2028
Sette “finali” in Serie A, cinque (forse) in Conference per un finale di stagione da assoluto protagonista per il trentacinquenne di Madrid. Poi si aprirà un'estate di riflessioni: De Gea ha rinnovato a maggio scorso con il club viola estendendo il suo contratto fino al 2028. Nonostante le voci che lo hanno accostato anche ad alcune big italiane, la volontà dello spagnolo sembra quella di voler continuare a Firenze almeno per un altro anno. Da capire poi quali saranno le intenzioni della società, che in casa ha anche un possibile crack del ruolo come Tommaso Martinelli, classe 2006 in prestito alla Sampdoria.
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