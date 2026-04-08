Cor. Sport: “De Gea l’acchiappa aquile. Al Crystal Palace se lo ricordano bene”

Il Corriere dello Sport scrive di David De Gea che con la maglia del Manchester United ha già affrontato il Crystal Palace, avversario della Fiorentina giovedì sera in Conference League. A meno di novità sarà, infatti, lo spagnolo a giocare titolare a Londra a differenza di quanto successo nelle altre gare della competizione. Si tratta di un cambio di priorità visto anche che la situazione in campionato è migliorata.