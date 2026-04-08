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Corriere dello Sport

Cor. Sport: “De Gea l’acchiappa aquile. Al Crystal Palace se lo ricordano bene”

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I tifosi delle Eagles si ricordano di De Gea soprattutto per le sue parate nella finale di FA Cup del 2016
Redazione VN

Il Corriere dello Sport scrive di David De Gea che con la maglia del Manchester United ha già affrontato il Crystal Palace, avversario della Fiorentina giovedì sera in Conference League. A meno di novità sarà, infatti, lo spagnolo a giocare titolare a Londra a differenza di quanto successo nelle altre gare della competizione. Si tratta di un cambio di priorità visto anche che la situazione in campionato è migliorata.

Il quotidiano sciorina poi un po' di numeri:

Per diciannove volte ha affrontato il Crystal Palace con la maglia dello United, 13 vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, appena 14 reti subite, mentre in 9 occasioni è uscito dal campo con la porta inviolata (è la squadra contro cui ha collezionato più clean sheet in carriera). A Selhurst Park non dimenticano soprattutto un intervento contro qualsiasi legge della fisica per opporsi a un colpo di testa a botta sicura di Benteke, che stava già esultando. Non si dimenticano neanche i guantoni dello spagnolo sull'Fa Cup alzata al cielo di Wembley, contro il Palace, nel maggio 2016. Proprio da Wembley - era il 3 giugno 2023, altra finale di Fa Cup persa contro il City, nel giorno del suo addio ai Red Devils, a Londra: 1041 giorni dopo De Gea torna per giocare una gara ufficiale in Inghilterra, dove rimane un'icona, e uno dei portieri più forti nella storia della Premier.

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