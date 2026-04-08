Il Corriere dello Sport scrive di David De Gea che con la maglia del Manchester United ha già affrontato il Crystal Palace, avversario della Fiorentina giovedì sera in Conference League. A meno di novità sarà, infatti, lo spagnolo a giocare titolare a Londra a differenza di quanto successo nelle altre gare della competizione. Si tratta di un cambio di priorità visto anche che la situazione in campionato è migliorata.
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Sport: “De Gea l’acchiappa aquile. Al Crystal Palace se lo ricordano bene”
Corriere dello Sport
Cor. Sport: “De Gea l’acchiappa aquile. Al Crystal Palace se lo ricordano bene”
I tifosi delle Eagles si ricordano di De Gea soprattutto per le sue parate nella finale di FA Cup del 2016
Il quotidiano sciorina poi un po' di numeri:
Per diciannove volte ha affrontato il Crystal Palace con la maglia dello United, 13 vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, appena 14 reti subite, mentre in 9 occasioni è uscito dal campo con la porta inviolata (è la squadra contro cui ha collezionato più clean sheet in carriera). A Selhurst Park non dimenticano soprattutto un intervento contro qualsiasi legge della fisica per opporsi a un colpo di testa a botta sicura di Benteke, che stava già esultando. Non si dimenticano neanche i guantoni dello spagnolo sull'Fa Cup alzata al cielo di Wembley, contro il Palace, nel maggio 2016. Proprio da Wembley - era il 3 giugno 2023, altra finale di Fa Cup persa contro il City, nel giorno del suo addio ai Red Devils, a Londra: 1041 giorni dopo De Gea torna per giocare una gara ufficiale in Inghilterra, dove rimane un'icona, e uno dei portieri più forti nella storia della Premier.
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