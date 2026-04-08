Il Corriere Fiorentino si concentra su Albert Gudmundsson. L'islandese potrà essere spremuto a dovere nella sfida di Conference League contro il Crystal Palace visto che lunedì contro la Lazio in campionato sarà squalificato per via del cartellino rosso rimediato col Verona. Il quotidiano ricorda i numeri dell'ex Genoa:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Fio su Gudmundsson: “Fin qui un fallimento. A Londra occasione riscatto”
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Cor. Fio su Gudmundsson: “Fin qui un fallimento. A Londra occasione riscatto”
Col Crystal Palace può riscattare due stagioni con poche luci e molte ombre
A oggi Gud ha messo insieme 71 presenze, con sole 17 reti (una ogni 4,1 partite) e 9 assist. Poco, troppo poco. Anche perché 7 di questi 17 gol sono arrivati su rigore. Difficile insomma non usare la parola «fallimentare» per descrivere la sua avventura a Firenze. Una storia nata tra mille problemi (fisici e personali, con il processo che ne ha a lungo occupato i pensieri) e proseguita senza mai trovare una svolta vera.
Contro il Crystal Palace avrà una nuova occasione:
Ma il calcio offre sempre una possibilità e quella per Albert è dietro l’angolo: Londra, Selhurst Park, Crystal Palace-Fiorentina. Un match che profuma d’Europa vera, e che l’ex Genoa giocherà da titolare. Squalificato in campionato dopo il rosso rimediato a Verona infatti, l’islandese potrà essere spremuto a dovere da Vanoli senza preoccuparsi del successivo impegno di campionato con la Lazio. E chissà. Magari l’aria di Conference gli farà bene visto che in questa stagione ha trovato la porta in 3 occasioni con una media, considerati i 216’ giocati in 8 presenze, di un centro ogni 72’. Un’efficacia figlia sicuramente del valore (spesso bassissimo) delle difese avversarie, ma forse non solo. Pressioni minori, marcature diverse, spazi maggiori. Sono tanti i fattori che possono aver inciso. Certo è che quella di domani sarà una partita dal coefficiente di difficoltà più elevato e quale occasione migliore per dare una bella mano di colore a un quadro fin qui pieno di grigio?
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