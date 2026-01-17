Cor.Sport su Fortini-Roma: la Fiorentina alza il muro. Ecco la richiesta viola

La Roma ha messo nel mirino Niccolò Fortini sul quale si concentra il Corriere dello Sport. Il suo contratto con la Fiorentina scadrà nel 2027. Nei giorni scorsi - scrive il quotidiano - il ds giallorosso Frederic Massara ha mosso le pedine: incontro con gli agenti di Fortini per provare a chiudere subito l’intesa sul contratto, mentre con la Fiorentina il dialogo resta acceso sul fronte economico. La Roma non intende andare oltre i 15 milioni di euro, puntando sulla formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Europa (Champions o Europa League). Dall’altra parte, la viola alza il muro e chiede 20 milioni più bonus.
Il suo contratto scadrà nel 2027 e nell'aria non c'è odore di rinnovo. Massara, ds della Roma, sta muovendo le pedine
