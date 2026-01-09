Cor.Sport: “Paratici lavora su Dragusin. La Fiorentina non lo convince”

Fabio Paratici continua a lavorare sul mercato in entrata. Un nome che piace molto al dirigente è quello di Radu Dragusin del Tottenham. Il romeno è rientrato da poco in campo dopo il pesante infortunio al ginocchio dello scorso anno. Secondo il Corriere dello Sport, gli Spurs un mese fa non avevano aperto alla Fiorentina, cosa che invece hanno fatto nei scorsi giorni. Ora Paratici deve lavorare ai fianchi l'ex Genoa. Per adesso Dragusin non è convinto, dato che l'idea di giocare per la salvezza non lo entusiasma. Un altro nome proposto alla Fiorentina è Vavro del Wolfsburg, ex Lazio.