Cor.Sport: “L’Inter è avanti per Khalaili. Il Napoli pensa ancora a Dodò”

Inter e Napoli vogliono rinforzare la propria fascia destra. I nerazzurri dopo aver preso Palestra stanno cercando di chiudere il colpo Khalaili dell'Union Saint Gilloise. Secondo il Corriere dello Sport, anche il Napoli segue il terzino israeliano. In caso di arrivo di Khalaili all'Inter, il Napoli terrebbe aperte altre piste. Una di queste porta a Dodò, con il brasiliano che potrebbe lasciare Firenze. Altri nomi sono quelli di Norton Cuffy e Bellanova.