Cor.Sport: “Boga vuole lasciare Nizza. Il Bologna fa muro per Dominguez”

La Fiorentina continua a lavorare per portare un altro esterno a Vanoli. La sessione estiva è stata un flop e la società vuole offrire al tecnico una rosa maggiormente duttile. Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina continua a seguire Dominguez del Bologna. L'agente dell'argentino sarebbe valutando di trasferire il giocatore, ma Sartori e Di Vaio per lasciarlo andare vogliono almeno 10-12 milioni e non faranno sconti. Il ragazzo vorrebbe giocare con maggiore continuità. Gli altri due nomi sono Ngonge e Boga, già cercati dalla viola in passato. L'ex Sassuolo in particolare farà di tutto pur di lasciare Nizza, dove ha avuto degli scontri accesi con la tifoseria locale. Il belga, invece, è in prestito al Torino, ma potrebbe già cambiare maglia a gennaio.