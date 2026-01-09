Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Cor.Sport: “Baldanzi dice sì alla Fiorentina. Incontro nei prossimi giorni”

news viola

Cor.Sport: “Baldanzi dice sì alla Fiorentina. Incontro nei prossimi giorni”

Cor.Sport: “Baldanzi dice sì alla Fiorentina. Incontro nei prossimi giorni” - immagine 1
Tommaso Baldanzi piace sempre di più alla Fiorentina. La prossima settimana sarà decisiva
Redazione VN

Dopo aver chiuso la trattativa per Marco Brescianini, la Fiorentina continua a monitorare altri profili. Un nome caldo è quello di Tommaso Baldanzi. L'ex Empoli, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe stato sondato nelle scorse settimane dalla Fiorentina. Il ragazzo ha detto si all'eventuale proposta viola. La prossima settimana è in programma un incontro con la Roma per capire la fattibilità dell'operazione. Il ragazzo è alle prese con dei problemi fisici, ma la società vuole mettere a disposizione di Vanoli un altro trequartista per il suo 4-2-3-1.

Leggi anche
Brescianini stamattina al Viola Park: Vanoli dovrà “riattivarlo”
Repubblica: il piano di recupero di Kean. Al top contro il Milan?

© RIPRODUZIONE RISERVATA