Cor.Fio: “Vanoli chiedeva un anno e mezzo. Commisso non voleva correre rischi”

La sconfitta di Mainz chiude la breve era di Daniele Galloppa alla guida della Fiorentina. La dirigenza nella giornata di mercoledì ha dato l'accelerata decisiva per Paolo Vanoli, dopo giorni difficili al Viola Park. Come riporta il Corriere Fiorentino, l'ex tecnico del Torino firmerà un contratto fino a giugno 2026. Questo nonostante la richiesta di Vanoli, che avrebbe preferito un accordo di un anno e mezzo. Ma la scelta della Fiorentina (che comunque ha inserito un'opzione) è stata chiara, non legarsi troppo le mani. La proprietà non ha voluto prendere rischi, dopo l'esperienza Pioli.
