Dopo la sconfitta di Mainz, la Fiorentina si concentra sul campionato, dove la aspetta una gara delicatissima con il Genoa. In panchina ci sarà Paolo Vanoli, che fra poche ore sarà al Viola Park per firmare il suo contratto. Sbrigate le pratiche formali con il Torino, diventerà il nuovo tecnico della Fiorentina. Come scrive il Corriere dello Sport, contratto fino a giugno 2026 con un'opzione non legata ai risultati. Ai risultati saranno invece legati i bonus.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Cor.Sport: “Vanoli in mattinata al Viola Park. Ecco il contratto”
news viola
Cor.Sport: “Vanoli in mattinata al Viola Park. Ecco il contratto”
Paolo Vanoli sarà il nuovo tecnico della Fiorentina. L'ex Torino firmerà un contratto con alcuni bonus al suo interno
I bonus—
Il contratto di Vanoli prevede alcuni bonus relativi ai traguardi raggiunti. I premi scatterebbero per esempio al raggiungimento del decimo posto in campionato, oppure alla vittoria della Coppa Italia o della Conference League. Vanoli dopo aver firmato, nel pomeriggio guiderà il suo primo allenamento da tecnico viola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA