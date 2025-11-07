Cor.Sport: “Vanoli in mattinata al Viola Park. Ecco il contratto”

Paolo Vanoli sarà il nuovo tecnico della Fiorentina. L'ex Torino firmerà un contratto con alcuni bonus al suo interno

Dopo la sconfitta di Mainz, la Fiorentina si concentra sul campionato, dove la aspetta una gara delicatissima con il Genoa. In panchina ci sarà Paolo Vanoli, che fra poche ore sarà al Viola Park per firmare il suo contratto. Sbrigate le pratiche formali con il Torino, diventerà il nuovo tecnico della Fiorentina. Come scrive il Corriere dello Sport, contratto fino a giugno 2026 con un'opzione non legata ai risultati. Ai risultati saranno invece legati i bonus.