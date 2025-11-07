Cor.Sport: “Quanti errori, Fiorentina indifendibile. Galloppa non c’entra”

Doveva essere la gara della ripartenza, ed invece anche a Mainz la Fiorentina esce sconfitta. Una Fiorentina che, come scrive il Corriere dello Sport, trasporta tutti i suoi limiti anche in coppa, in una spersonalizzazio e che sembra non avere fine. Al Mainz è bastato spingere di più nel finale, dopo i cambi di Henriksen, per mandare ko la viola di Galloppa. Un'altra brutta figura, un'altra illusione, tanti errori ed un gioco che latita, e la colpa non può essere di Galloppa. Adesso toccherà a Vanoli risollevare una squadra che in questo momento è vittima dei suoi fantasmi.