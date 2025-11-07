Cor.Fio: “La Fiorentina vittima dei propri fantasmi. Niente reazione”

Viola News
Niente da fare per la Fiorentina. La prima del post-Pioli riconsegna una viola vittima dei propri fantasmi
La gara di Mainz doveva essere quella della reazione, la prima del post Pioli. in attesa dell'arrivo di Paolo Vanoli. Ma l'effetto dettato dall'esonero dell'ex tecnico non si è visto. Doveva essere l'incontro più importante nei due calendari, ma Fiorentina e Mainz ci arrivavano in piena crisi. Dopo un'ora di gioco tutto sommato ordinata, come scrive il Corriere Fiorentino, la Fiorentina è capitolata, con i fantasmi del passato che sono riaffiorati. La parentesi europea è già stata archiviata. Ora testa al campionato, dove quell'ultimo posto bussa inesorabile alle porte viola.

