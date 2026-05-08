Cor.Fio: “Una salvezza di Vanoli, ma anche di Paratici. Con lui la svolta”

Paolo Vanoli contro il Genoa potrebbe centrare la tanto attesa salvezza. L'obiettivo principale della sua avventura fiorentina, quello che la società gli aveva chiesto. Una società che, come ricorda il Corriere Fiorentino, nel frattempo è cambiata. L'arrivo di Fabio Paratici ha aiutato il tecnico, che è stato supportato anche nei momenti difficili. Nessuno in società lo ha mai messo in discussione, e proprio da quei momenti è arrivato il cambio di passo. Una rincorsa che tutti sperano possa concludersi in modo definitivo proprio contro il Genoa, per archiviare una stagione al di sotto di tutte le aspettative.