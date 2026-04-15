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Corriere Fiorentino

Cor. Fio: “Nuovo allenatore, ecco il profilo ricercato dalla Fiorentina”

Copertina Vanoli Paratici
Paratici avrà un ruolo importante sulla scelta del prossimo allenatore
Redazione VN

A salvezza virtualmente conquistata è iniziata la discussione su chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina che nel 2026 ha rac­colto 26 punti in 15 par­tite (1,73 di media), di cui addi­rit­tura 18 nelle ultime 9. Il Corriere Fiorentino si concentra proprio su questa tema, sottolineando l'importanza di Fabio Paratici. Ecco quanto si legge:

E' ovvio che un diri­gente come Para­tici (che si è speso con tutto se stesso per sup­por­tare il mister) voglia incidere for­te­mente sulla scelta del tec­nico che, sul campo, dovrà gui­dare l’avvio del nuovo per­corso che ovviamente farà capire anche gli obiet­tivi del club. La domanda è: che tipo di pro­filo potrebbe avere in mente? Diciamo che serve un alle­na­tore pos­si­bil­mente gio­vane, moderno, che non abbia paura né del con­fronto (costrut­tivo) col club né di lan­ciare qual­che ragazzo. Uno come Fabio Grosso, per esem­pio, anche se non è da esclu­dere che tra i can­di­dati rien­tri anche uno come Fran­ce­sco Farioli. Anzi. Pro­ba­bil­mente sarebbe la migliore delle scelte pos­si­bili anche se gli osta­coli (i 12 mesi di con­tratto che gli restano col Porto, la con­cor­renza) non man­cano. E poi Sarri. "Rin­gra­zio i tifosi per l’acco­glienza — ha detto l’alle­na­tore della Lazio com­men­tando l’ova­zione della tri­buna — e per avermi dimo­strato tanto affetto quando ero senza pan­china, forse per­ché son cre­sciuto in piazza Alberti. Non credo però che avrò la for­tuna di alle­nare i viola".

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