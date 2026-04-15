Cor. Fio: “Nuovo allenatore, ecco il profilo ricercato dalla Fiorentina”

Paratici avrà un ruolo importante sulla scelta del prossimo allenatore

A salvezza virtualmente conquistata è iniziata la discussione su chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina che nel 2026 ha rac­colto 26 punti in 15 par­tite (1,73 di media), di cui addi­rit­tura 18 nelle ultime 9. Il Corriere Fiorentino si concentra proprio su questa tema, sottolineando l'importanza di Fabio Paratici. Ecco quanto si legge: