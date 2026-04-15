A salvezza virtualmente conquistata è iniziata la discussione su chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina che nel 2026 ha raccolto 26 punti in 15 partite (1,73 di media), di cui addirittura 18 nelle ultime 9. Il Corriere Fiorentino si concentra proprio su questa tema, sottolineando l'importanza di Fabio Paratici. Ecco quanto si legge:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Fio: “Nuovo allenatore, ecco il profilo ricercato dalla Fiorentina”
Corriere Fiorentino
Cor. Fio: “Nuovo allenatore, ecco il profilo ricercato dalla Fiorentina”
Paratici avrà un ruolo importante sulla scelta del prossimo allenatore
E' ovvio che un dirigente come Paratici (che si è speso con tutto se stesso per supportare il mister) voglia incidere fortemente sulla scelta del tecnico che, sul campo, dovrà guidare l’avvio del nuovo percorso che ovviamente farà capire anche gli obiettivi del club. La domanda è: che tipo di profilo potrebbe avere in mente? Diciamo che serve un allenatore possibilmente giovane, moderno, che non abbia paura né del confronto (costruttivo) col club né di lanciare qualche ragazzo. Uno come Fabio Grosso, per esempio, anche se non è da escludere che tra i candidati rientri anche uno come Francesco Farioli. Anzi. Probabilmente sarebbe la migliore delle scelte possibili anche se gli ostacoli (i 12 mesi di contratto che gli restano col Porto, la concorrenza) non mancano. E poi Sarri. "Ringrazio i tifosi per l’accoglienza — ha detto l’allenatore della Lazio commentando l’ovazione della tribuna — e per avermi dimostrato tanto affetto quando ero senza panchina, forse perché son cresciuto in piazza Alberti. Non credo però che avrò la fortuna di allenare i viola".
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