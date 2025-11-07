Cor.Fio: “Maldini e Giuntoli mai contattati. La Fiorentina deve fare i conti”

L'esonero di Pioli per la Fiorentina è stata una brutta gatta da pelare, sia a livello di immagine, che economico. I 3 milioni netti a stagione previsti dal contratto dell'ormai ex tecnico, pesano e non poco. I viola sono ora costretti a fare i conti con diversi paletti sul piano finanziario. Questo è uno dei motivi per il quale la società non ha realmente mai contattato Giuntoli e Maldini, come post-Pradè. Così come per il tecnico sono stati cercati i vari D'Aversa, Vanoli o Palladino, e non profili più costosi come Mancini o Thiago Motta. Lo riporta il Corriere Fiorentino