Cor.Fio: “Da De Rossi a De Rossi, la chiusura di un cerchio per Vanoli”

Vanoli ha il Genoa di De Rossi nel destino. Proprio da Marassi iniziò la sua missione, salvare la Fiorentina

La gara contro il Genoa potrebbe essere quella della matematica salvezza in casa Fiorentina. Una salvezza sofferta, in un'annata disastrosa. Paolo Vanoli si siedeva, per la prima volta, sulla panchina viola, proprio nel match d'andata. Un match finito 2-2, e che inaugurò l'avventura di Vanoli a Firenze. Contro il Grifone si chiuderà un cerchio, quello della lotta salvezxza. Come scrive il Corriere Fiorentino, anche per De Rossi all'andata fu l'esordio (anche se dalla tribuna). Due tecnici che hanno viaggiato a breccetto comne media punti, anche se la percezione attorno al loro lavoro pare decisamente diversa nelle due città.