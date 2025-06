Con Viti via Moreno e Valentini. CorFio: “Non sono esclusi assalti a Comuzzo”

Così cambia la difesa della Fiorentina

Redazione VN 24 giugno - 06:33

La Fiorentina ha iniziato il mercato estivo con mosse sorprendenti, tra cui l’arrivo del difensore Mattia Viti, oltre a un attaccante (Dzeko) e un centrocampista (Fazzini). L’acquisto di un altro centrale ha colto molti di sorpresa, considerando che i viola contano già sette difensori in rosa. Viti, cresciuto calcisticamente a Empoli, torna in Italia dal Nizza con la formula del prestito con diritto di riscatto. Già vicino alla Fiorentina nel 2022, era poi volato in Francia per 15 milioni: ora arriva per una cifra decisamente inferiore.

Il motivo della scelta, però, è strategico. Viti è un mancino naturale e rappresenta un’alternativa a Ranieri, col quale condivide la stessa caratteristica. Di conseguenza, il sacrificato sarà probabilmente Valentini, reduce da un prestito altalenante al Verona e non ritenuto all’altezza dal club toscano.Il suo addio, forse nuovamente in direzione Verona, sembra imminente. In questo contesto, il numero di difensori resterà comunque elevato, e anche il giovane Moreno potrebbe essere girato altrove per fare esperienza.

Non è da escludere che la Fiorentina torni sul mercato per un ulteriore innesto in difesa, soprattutto se dovessero partire altri elementi come Comuzzo, finito nel mirino di Milan e Juventus. Tuttavia, la priorità della dirigenza è ora orientata su altri reparti: in primis l’arrivo di un centrocampista di spessore e la definizione delle situazioni di Kean e Dodò. In sostanza, il mercato viola è tutt’altro che chiuso, ma le prossime mosse saranno dettate anche da eventuali uscite inattese. Lo scrive il Corriere Fiorentino.