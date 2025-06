VN – Viti, affare in via di definizione. In settimane attese visite e firma

Tutto praticamente fatto per l'arrivo in viola di Mattia Viti. Le prossime 48-72 ore saranno quelle decisive per finalizzare l'operazione tra Fiorentina e Nizza. Il difensore centrale scuola Empoli (in prestito agli azzurri nell'ultima stagione) nella prossima settimana sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà ai viola.