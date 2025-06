VN – Con l’arrivo di Viti, anche Moreno in uscita: come cambia la difesa

La Fiorentina ha chiuso in un battibaleno per l'arrivo di Mattia Viti dal Nizza: prestito con diritto di riscatto e una percentuale sulla futura rivendita, visite attese in settimana. Questo, però, avrà ovviamente delle conseguenze sulla composizione della difesa viola 2025/26. Viti è un mancino, come capitan Ranieri, dunque prende consistenza la pista anticipata da Violanews che vedrebbe il nuovo prestito di Valentini al Verona.