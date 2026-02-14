Como, probabile formazione: almeno due i ballottaggi per Fabregas

Sono almeno due i ballottaggi dell'ultim'ora da risolvere per Fabregas e il suo Como: uno a centrocampo e uno in difesa.

Sono almeno due i dubbi di Fabregas per la partita contro la Fiorentina nell'undici del Como. Perché se da un lato il 4-2-3-1 è un modulo che trova continuità, son gli interpreti a dover cambiare viste le partite ravvicinate. Davanti a Butez il primo dubbio, con Kempf in vantaggio su Carlos (schierato dal Corsport) al fianco di Ramon mentre sulle corsie laterali ci sarà Smolcic a destra e Valle a sinistra, avanti su Moreno. In mezzo al campo Persone-Da Cunha e Douvikas in avanti, ma attenzione ai tre dietro: difficile prescinde da Nico Paz e un Baturina in grande spolvero, attenzione alla carta Rodriguez che Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport inseriscono sulla destra in luogo di Vojvoda scelto da Tuttosport.