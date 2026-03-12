Col Rakow occasione per i talenti viola: tutti i giovani vogliosi di esordire

Paolo Vanoli per l'occasione in Conference League il Rakow si è portato dietro tanti giovani del vivaio: chi riuscirà ad esordire?

Redazione VN 12 marzo 2026 (modifica il 12 marzo 2026 | 10:56)

I ragazzi si faranno, anche se hanno le spalle strette. In casa viola, c'è sì l'obiettivo di provare a mettere già al sicuro la qualificazione al quarti di finale di Conference League, ma il match col Rakow di questa sera potrebbe rappresentare anche una grande occasione per tanti giovani ragazzi delle giovanili, aggregati ieri durante la rifinitura, che avranno la chance di assaggiare il profumo della competizione europea. Come scrive La Repubblica, di certo tra questi c'è Luis Balbo, già titolare nella gara di Coppa Italia contro il Como. Terzino moderno, classe 2006 e cresciuto col mito di Marcelo. Balbo è un mancino naturale, ama spingere sulla fascia e cercare il cross, ma non disdegna l'uno contro uno: qualità che gli hanno già fatto trovare l'esordio con la maglia del suo Venezuela.

Di qualità ne ha da vendere anche Giorgio Puzzoli, 20 anni ed ultimo ad essere stato aggiunto dalla Fiorentina in lista UEFA B. Fantasista, in questa stagione è diventato uno degli elementi di primissimo piano della Primavera viola. Le sue doti balistiche, grazie a un sinistro educatissimo, restano tra le più interessanti della rosa. Riccardo Braschi, invece, è quello che fa gol. Centravanti cresciuto nel vivaio viola e da tempo protagonista con la Primavera. Attaccante fisico ma tecnico, ama attaccare la profondità e farsi trovare pronto in area.

Tra i ragazzi sotto la lente d'ingrandimento di Vanoli c'è anche Edoardo Sadotti, difensore centrale del 2006 cresciuto interamente nel settore giovanile viola. Più portato all'impostazione che alla marcatura pura, negli ultimi mesi si è distinto anche sui calci piazzati, segnale della fiducia che lo staff ripone nelle sue qualità tecniche. Di un anno più piccolo è Piergiorgio Bonanno, altro prospetto interessante emerso nel vivaio. Siciliano di Palermo, può giocare da regista o da difensore centrale. La capacità di dettare i tempi e leggere le situazioni lo rendono un elemento prezioso nella costruzione dell'azione. E infine il più piccolo, il 2008 Mattia Magalotti, portiere dell'Under 18 su cui la dirigenza viola ripone grandi speranze.