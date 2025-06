Club Manager, non solo Badelj. CorSport: “Spunta il nome di Di Chiara”

Il ritorno di Stefano Pioli alla Fiorentina comporterebbe anche importanti cambiamenti nell’organizzazione e nei metodi di lavoro al Viola Park. Il tecnico, attualmente all’Al Nassr, non si limita a chiedere garanzie tecniche ma vuole portare con sé cinque o sei membri del suo attuale staff, oltre a introdurre una figura nuova per la società: il club manager. Questa figura servirebbe come collegamento diretto tra squadra, allenatore e dirigenza, diventando un punto di riferimento operativo e fidato per Pioli.