La Nazione: “Pioli chiede un club manager. E spunta l’idea Badelj”

La Fiorentina ha scelto Stefano Pioli come nuovo allenatore, una decisione maturata nei giorni scorsi dopo che la pista Palladino è definitivamente sfumata. I contatti con Pioli sono iniziati già la settimana precedente e si sono intensificati rapidamente. L’allenatore emiliano, già due volte sulla panchina viola, è pronto a tornare e considera chiusa la sua esperienza all'Al Nassr, nonostante un ricco contratto in scadenza nel 2025. Una delle questioni legate al trasferimento è di natura fiscale: per ottenere la tassazione agevolata in Arabia Saudita, Pioli dovrebbe risiedere lì fino al 2 luglio, ma questa scadenza non ostacolerebbe il suo arrivo in tempo per il raduno della Fiorentina previsto per metà luglio.