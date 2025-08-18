Clausola nel contratto di De Gea? Nazione spiega: “Ecco cosa risulta”

La Nazione sul contratto di David De Gea

Redazione VN 18 agosto 2025 (modifica il 18 agosto 2025 | 07:07)

Il mercato in entrata della Fiorentina non è finito. Questa è una certezza. A Pioli servono ancora un esterno destro, un attaccante di riserva e (se il mercato creerà l'occasione) un altro centrocampista.

Le priorità restano al momento le operazioni in uscita. Se sabato è stata la giornata di Gosensaccostato all'Atalanta (i nerazzurri hanno virato su Zalewski dopo il muro viola per l'esterno tedesco), quella di ieri è stata una domenica nella quale da Manchester hanno tratteggiato un romantico (quanto improbabile) ritorno di David De Gea per difendere la porta dei Red Devils.

Complice anche una fantomatica e bassa clausola rescissoria nel contratto del portiere. Clausola che, per inciso, non esiste. E di certo non sono questi i calciatori che la Fiorentina ha bisogno di cedere.