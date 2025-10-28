Viola News
Chi sceglie Pioli? Possibili stessi 11 di domenica. CorSport: “2 dubbi”

Il Corriere dello Sport sulle probabili scelte di Pioli a Milano
Ieri la Fiorentina ha svolto la classica seduta di scarico post partita. Chi non è sceso in campo domenica ha fatto allenamento completo. Pioli, che non tornerà a parlare in conferenza prima di venerdì, avrà poco tempo per decidere chi schierare contro l’Inter. Pochi dubbi sul modulo: 3-5-2. Potrebbero giocare gli stessi visti col Bologna. Non è da escludere che Pongracic possa lasciare il posto a Comuzzo, o che Sohm sostituisca Mandragora. Per il resto, spazio alla continuità. Sarà determinante la rifinitura di oggi al Viola Park. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

